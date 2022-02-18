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00:25 (мск), источник: Коммерсантъ

Закончено расследование дела ювелиров

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу об уклонении от уплаты налогов на сумму 4,3 млрд руб., по которому проходят гендиректор ООО «Столичный ювелирный завод» и руководящие сотрудники организаций, входящих в группу «Адамас». По версии следствия, фигуранты совершали сделки между заводом и техническими компаниями, а затем представляли в Федеральную налоговую службу (ФНС) декларации, содержавшие ложные сведения.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Генпрокуратура сообщила, что утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «Столичный ювелирный завод» Андрея Шумаева. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» и п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Как рассказали в надзорном ведомстве, по делу также проходят руководители организаций, входящих в группу компаний «Адамас», — Артур Асташин, Владимир Попов и Светлана Тобольченко. Им вменяется пособничество при уклонении от налогов (ч. 5 ст. 33 и п. «а», п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Материалы расследования направлены в Тушинский райсуд столицы для рассмотрения по существу.

Как полагает следствие, с 1 января 2012 года по 31 декабря 2014 года фигуранты дела организовали фиктивный товарооборот и проводили номинальные банковские операции по расчетным счетам завода с участием подконтрольных технических компаний.

«В целях сокрытия фактических результатов работы предприятия участники преступной группы обеспечили составление и направление в межрайонную инспекцию ФНС России № 48 по Москве налоговых деклараций завода с заведомо ложными сведениями о величине произведенных расходов и полученных доходов, суммах вычетов по НДС и налогу на прибыль организаций», — сообщили в Генпрокуратуре.

В результате действий злоумышленников ООО «Столичный ювелирный завод» не доплатил в бюджет 4,3 млрд руб.

Как ранее рассказывал «Ъ», уголовное дело о неуплате налогов ООО «Столичный ювелирный завод» было возбуждено СКР еще в конце 2016 года. Тогда говорилось, что сумма недоимки могла достигать 6 млрд руб., а в махинациях были задействованы несколько десятков технических компаний.

Отметим, что по делу о неуплате налогов в феврале 2020 года Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего исполнительного директора холдинга «Адамас» Максима Вайнберга.

Александр Александров

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