Закончено расследование дела ювелиров

Генпрокуратура сообщила, что утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «Столичный ювелирный завод» Андрея Шумаева. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» и п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).
Как рассказали в надзорном ведомстве, по делу также проходят руководители организаций, входящих в группу компаний «Адамас», — Артур Асташин, Владимир Попов и Светлана Тобольченко. Им вменяется пособничество при уклонении от налогов (ч. 5 ст. 33 и п. «а», п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Материалы расследования направлены в Тушинский райсуд столицы для рассмотрения по существу.
Как полагает следствие, с 1 января 2012 года по 31 декабря 2014 года фигуранты дела организовали фиктивный товарооборот и проводили номинальные банковские операции по расчетным счетам завода с участием подконтрольных технических компаний.
«В целях сокрытия фактических результатов работы предприятия участники преступной группы обеспечили составление и направление в межрайонную инспекцию ФНС России № 48 по Москве налоговых деклараций завода с заведомо ложными сведениями о величине произведенных расходов и полученных доходов, суммах вычетов по НДС и налогу на прибыль организаций», — сообщили в Генпрокуратуре.
В результате действий злоумышленников ООО «Столичный ювелирный завод» не доплатил в бюджет 4,3 млрд руб.
Как ранее рассказывал «Ъ», уголовное дело о неуплате налогов ООО «Столичный ювелирный завод» было возбуждено СКР еще в конце 2016 года. Тогда говорилось, что сумма недоимки могла достигать 6 млрд руб., а в махинациях были задействованы несколько десятков технических компаний.
Отметим, что по делу о неуплате налогов в феврале 2020 года Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего исполнительного директора холдинга «Адамас» Максима Вайнберга.