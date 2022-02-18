Обстрел детского сада и перекрытие трассы в ДНР. Что известно про обострение в Донбассе к 18 февраля

По данным «Луганского информационного центра» за минувшие сутки украинские военные 29 раз нарушили «режим тишины» и обстреляли из пулеметов, минометов и гранатометов населенные пункты, находящиеся под контролем ЛНР. Пострадали районы сел Сокольники, Новокиевка, Веселенькое, Раевка, Лозовое, поселки Металлист, Молодежное, Голубовское, поселок городского типа Донецкий, Николаевка и другие. Сведения о пострадавших пока уточняются.
Гуманитарная миссия «Пролиска» сообщила, что в южную стену детского сада «Казка» в станице Луганской, где были дети, попал один снаряд. Из-за обстрела в учреждении отключилось электричество. Персонал и детей эвакуировали из сада. Как рассказал Би-би-си глава станицы Альберт Зинченко, снаряд попал в музыкальную комнату, где занятия в тот момент не проводились и детей там не было. По его словам, пострадали три человека — охранник, работница прачечной и помощница воспитателя.
В Кремле после новостей в Станице Луганской заявили, что «ситуация очень и очень опасна».
В ДНР заявили, что утром 18 февраля киевские силовики выпустили по территории республики почти 70 мин и снарядов; повреждены две подстанции, 200 абонентов остаются без света. Кроме того, из-за обстрелов перекрыто движение по дороге Донецк-Горловка.
В связи с обострением ситуации Москва направила генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу пакет документов, в которых описаны «преступления», совершенные Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Донбассе. Одновременно с этим российская сторона попросила распространить имеющиеся в отчете сведения в Совете Безопасности. Гутерриш согласился выполнить эту просьбу, однако подчеркнул, что снижать напряженность вокруг Украины необходимо дипломатическими усилиями.
В то же время шесть государств Евросоюза обратились к России с призывом не признавать независимость ЛНР и ДНР. Франция, Германия, Ирландия, Эстония, Албания и Норвегия выпустили совместное заявление, в котором говорится, что такое решение Москвы может нарушить суверенитет и территориальную целостность Украины, а также идет в разрез с «минскими договоренностями».
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов отметил, что в сложившейся ситуации заметны «массированные провокации» со стороны России, однако признаков масштабной операции Москвы против соседней страны в СНБО не наблюдают. По мнению Данилова, цель провокаций — заставить украинцев начать «военным путем мощно отвечать», а затем обвинить в организации провокаций Киев. Секретарь СНБО считает, что украинские власти вели себя крайне сдержанно и «не велись ни на какие провокации».
Однако, по версии The Washington Post, власти США придерживаются другой точки зрения. Вашингтон напротив считает отвод российских войск от границ Украины «уловкой», чтобы ввести Запад в заблуждение. Согласно американским разведданным, на которые сослалась газета, Москва готовит химическую атаку на жителей Донбасса, а также планирует использовать военные учения в Беларуси как прикрытие для нападения.
Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд назвала размещение войск на границе с Украиной «российским способом действия», который западные страны наблюдали и раньше, в частности, когда Москва «вторглась в Крым». «Мы видели, как они это делали, когда вторгались в другие части Восточной Европы», — подчеркнула она. При этом о каких именно вторжениях идет речь, Томас-Гринфилд не уточнила.
Обострение в Донбассе происходит на фоне сообщений западных СМИ о том, что Россия может планировать вторжение на Украину. Ранее издание Politico прогнозировало нападение российской армии на украинскую территорию 16 февраля, однако этого не произошло. По новым прогнозам издания, Россия нападет на Украину 20 февраля.