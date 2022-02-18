20:02 (мск), источник: ТАСС
Включение сирен в Донецке объяснили проверкой их работоспособности
МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Сирены оповещения в Донецке включали для проверки их работоспособности, сообщил корреспондент Первого канала.
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В пятницу несколько Telegram-каналов опубликовали кадры из Донецка, на которых слышны сигналы системы тревоги.
«Только что стало известно: сирены, которые мы слышали, — это тестировало МЧС ДНР систему оповещения на случай массированного обстрела со стороны Украины», — сказала корреспондент в прямом эфире.
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил в пятницу, что власти организовали с 18 февраля массовый централизованный выезд населения в Россию в связи с опасностью развязывания Украиной военных действий. После этого заявления глава Луганской народной республики Леонид Пасечник также призвал в жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России.