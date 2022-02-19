03:53 (мск), источник: РБК
Власти ДНР назвали число эвакуированных в Россию жителей
По данным МЧС непризнанной республики, из ДНР выехали 3,4 тыс. человек. ЛНР покинули 25 тыс. человек — речь идет о людях, которые уехали до начала эвакуации.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Из самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Россию эвакуировали 3384 человека. Об этом заявил глава республиканского МЧС Алексей Кострубицкий, передает Донецкое агентство новостей.
Людей вывезли на автобусах и личном транспорте. По словам Кострубицкого, на пунктах пропуска с Россией развернуты пункты помощи, там дежурят сотрудники МЧС. «Организовано горячее питание, дежурство реанимационно-противошоковых групп для оказания медицинской помощи», — сообщил он главе ДНР Денису Пушилину.
Самопровозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР) покинули 25 тыс. человек, они пересекли границу с Россией на личном транспорте. Об этом заявил глава МЧС ЛНР Евгений Кацавалов, уточнив, что речь идет о людях, которые уехали из республики не с момента объявления эвакуации. «Сейчас формируется организованная колонна для эвакуации 10 тыс. человек», — сообщил он (цитата по ТАСС).
Власти ДНР ранее заявили, что планируют вывезти из республики около 700 тыс. человек, в первую очередь женщин, детей и пожилых. Для этого в том числе задействуют поезда. Об эвакуации мужчин, по словам Пушилина, речи не идет, но они могут вывезти семью на своем автомобиле. В ЛНР также призвали мужчин «встать на защиту своей земли».
Беженцев начали размещать в Ростовской области, первые автобусы с эвакуированными приехали в регион вечером 18 февраля, людей разместили в пансионате «Звезда» в Неклиновском районе. В ночь на 19 февраля ростовские власти сообщили о прибытии более 1,2 тыс. жителей Донбасса. Также готовность принять беженцев выразили Крым, Челябинская, Пензенская, Калужская и Владимирская области. По поручению президента Владимира Путина беженцам, прибывающим в Россию, выплатят по 10 тыс. руб., деньги на это выделили из бюджета.
Эвакуация жителей проходит на фоне обострения ситуации в Донбассе. Лидеры непризнанных республик обвинили Украину в подготовке нападения, Киев это отрицает.