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10:57 (мск), источник: Ведомости

В Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации

В связи с наплывом беженцев из Донбасса в Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом губернатор региона Василий Голубев объявил на оперативном совещании с врио главы МЧС Александром Чуприяном.

Источник: Reuters

«Учитывая тенденции к росту количества прибывающих граждан, мы считаем целесообразным ввести режим чрезвычайной ситуации с 10:00 19 февраля», — сказал Голубев (цитата по ТАСС).

Накануне в регионе был введен режим повышенной готовности. Власти объявили о создании оперативного штаба для организации работы по приему беженцев.

«Для размещения граждан ДНР и ЛНР подготовлены пункты временного размещения. ПВР планируется развернуть на базе имеющихся оздоровительных лагерей, санаториев, баз отдыха, — всего на 3274 места», — сообщили в правительстве региона.

Сегодня глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, он призвал мужчин, пребывающих в запасе, прибыть в военный комиссариат. Аналогичный документ приняли в ЛНР, в республике запретили выезд мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет, сообщали «РИА Новости».

Руководство непризнанных республик объявило о массовой эвакуации граждан, ссылаясь на имеющиеся у Киева планы по военному наступлению на неподконтрольные территории. Ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась 17 февраля, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине зафиксировала более 500 взрывов на линии соприкосновения. Стороны конфликта обвиняют друг друга в обстрелах.

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