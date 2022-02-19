21:31 (мск), источник: РБК
Два региона ввели режим повышенной готовности из-за беженцев Донбасса
Пункты временного размещения готовят Воронежская и Волгоградская области. В Воронежскую область уже отправился первый поезд с 500 беженцами.
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Воронежская и Волгоградская области готовятся к приему беженцев из ДНР и ЛНР, в регионах ввели режим повышенной готовности.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в субботу провел оперативное совещание, но котором было принято решение о введении в регионе режима повышенной готовности. «Глава региона поставил задачи по приему беженцев из Донбасса», — говорится в сообщении на официальном портале региона. В области идет работа по подготовке пунктов временного размещения.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев в свою очередь издал указ, которым с 15:00 субботы вводится режим повышенной готовности для органов управления и сил Воронежской территориальной подсистемы единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Также главам муниципальных районов и городских округов рекомендовано подготовить пункты временного размещения беженцев.
В субботу врио главы МЧС Александр Чуприян сообщил, что в Воронежскую область из Ростовской отправился первый поезд с беженцами. В нем находятся 500 человек.
Ранее режим повышенной готовности, а затем и режим ЧС ввели власти Ростовской области, куда начали приезжать беженцы из ДНР и ЛНР. Сейчас в пунктах временного размещения региона находится более 4 тыс. человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя оперативного штаба региона.
Размещенные в Ростовской области жители самопровозглашенных республик уже начали получать обещанные президентом Владимиром Путиным выплаты по 10 тыс. руб. Ростовской области для этого были направлены 5 млрд руб.
Чуприян сообщал, что беженцев готовы принять 26 российских регионов.