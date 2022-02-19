Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Названы три самых редких вида морских млекопитающихРовно 36 лет назад вступил в силу полный запрет коммерческой добычи китов
Фоторепортажи
10Празднование Крещения в регионах России
88 знаменитых метеоритов, упавших в России
21:31 (мск), источник: РБК

Два региона ввели режим повышенной готовности из-за беженцев Донбасса

Пункты временного размещения готовят Воронежская и Волгоградская области. В Воронежскую область уже отправился первый поезд с 500 беженцами.

Источник: РИА "Новости"

Воронежская и Волгоградская области готовятся к приему беженцев из ДНР и ЛНР, в регионах ввели режим повышенной готовности.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в субботу провел оперативное совещание, но котором было принято решение о введении в регионе режима повышенной готовности. «Глава региона поставил задачи по приему беженцев из Донбасса», — говорится в сообщении на официальном портале региона. В области идет работа по подготовке пунктов временного размещения.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в свою очередь издал указ, которым с 15:00 субботы вводится режим повышенной готовности для органов управления и сил Воронежской территориальной подсистемы единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Также главам муниципальных районов и городских округов рекомендовано подготовить пункты временного размещения беженцев.

В субботу врио главы МЧС Александр Чуприян сообщил, что в Воронежскую область из Ростовской отправился первый поезд с беженцами. В нем находятся 500 человек.

Ранее режим повышенной готовности, а затем и режим ЧС ввели власти Ростовской области, куда начали приезжать беженцы из ДНР и ЛНР. Сейчас в пунктах временного размещения региона находится более 4 тыс. человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя оперативного штаба региона.

Размещенные в Ростовской области жители самопровозглашенных республик уже начали получать обещанные президентом Владимиром Путиным выплаты по 10 тыс. руб. Ростовской области для этого были направлены 5 млрд руб.

Чуприян сообщал, что беженцев готовы принять 26 российских регионов.

Справка
ДНР и ЛНР объявили эвакуацию в Россию. Главное

ДНР и ЛНР эвакуируют мирное население. В Донецке заявили о скорой атаке украинской армии. Киев подобные планы отрицает. Путин призвал Киев сесть за стол переговоров. Главное о ситуации вокруг Украины — в материале РБК.

Следите за развитием темы Обострение вокруг Украины
 «Увидите ужасные сцены»: РФ отдала материалы по преступлениям Киева в ООН
Новое обострение ситуации вокруг Украины: заявление Путина
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь