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07:35 (мск), источник: BBC News Русская служба

Катастрофа в бразильском Петрополисе — 146 погибших, почти 200 человек еще не найдены

В бразильском городе Петрополис, на который на этой неделе обрушился мощный паводок, вызвавший оползни, пропавшими без вести все еще числятся почти 200 человек, и надежд найти их живыми почти нет.

Спасатели в Петрополисе копают вручную: технику применять невозможно | Источник: GETTY IMAGES

Сотни спасателей раскапывают завалы в Петрополисе (на португальском произносится «Петропулиш») вручную, потому что применять технику слишком опасно. В субботу им пришлось несколько раз прерывать работу из-за продолжающегося ливня и угрозы новых оползней.

По официальным подсчетам, в Петрополисе погибли 146 человек, в том числе 27 детей и подростков. 191 человек числится пропавшим без вести.

Более 900 человек лишись крова и размещены в школах и других временных убежищах.

С одного склона в Петрополисе оползень слизнул сразу 80 домов | Источник: GETTY IMAGES

В воскресенье около 400 спасателей и волонтеров в густом тумане продолжили раскапывать и разбирать завалы при помощи лопат, бензиновых пил и прочих ручных инструментов.

«Тяжелую технику здесь использовать невозможно. Так что приходится работать как муравьям, движемся шажок за шажком», — сказал агентству AFP координатор спасателей Роберто Амараль.

В одном из районов Петрополиса огромный оползень похоронил сразу 80 стоявших на склоне горы домов.

Источник: GETTY IMAGES

Во вторник в этом регионе прошел мощный ливень, который и вызвал паводок и оползни.

Президент Бразилии Жаир Болсонару в пятницу облетел Петрополис на вертолете и сказал, что увидел «гигантские разрушения, как будто после войны».

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