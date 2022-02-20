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12:42 (мск), источник: © РИА Новости

Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела после гибели жителей в ЛНР

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства гибели мирных жителей в Донбассе, сообщается на сайте ведомства.

Источник: РИА "Новости"

В воскресенье утром два мирных жителя погибли в самопровозглашенной Луганской народной республике в результате атаки украинских силовиков в районе населенного пункта Пионерское. Кроме того, из-за обстрела в направлении Коминтерново мирный житель получил контузию.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК возбудить по данным фактам уголовные дела, провести тщательное и всестороннее расследование всех обстоятельств произошедшего, зафиксировать доказательства преступлений ВСУ на территории Донбасса», — говорится в сообщении.

Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.

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