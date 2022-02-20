Перекрытия для «Чикатило» не прокатили

По данным «Ъ», в Щербинский райсуд поступили два уголовных дела. По одному проходят экс-гендиректор ООО «Кино Групп» (ликвидировано в сентябре 2021 года) Дмитрий Большаков, а также бывшие заместитель начальника 3-го отдела управления охраны общественного порядка (УООП) ГУ МВД по Москве Игорь Файзуллин и замначальника ОМВД «Китай-город» Дмитрий Смолин. ГСУ СКР по Москве они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 291.1 (посредничество в даче взяток) и ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) соответственно.
Тот же суд должен был рассмотреть в особом порядке дело старшего инспектора управления общественного порядка Дениса Федорова, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой, однако заседание не состоялось из-за эвакуации, связанной с сообщением о минировании здания. К делу обвиняемого во взяточничестве суд вернется уже в марте.
Главного фигуранта, бывшего начальника УООП ГУ МВД Сергея Кулишова, и его подчиненного, инспектора управления Виталия Фокина, по тем же обвинениям будут судить в Дорогомиловском райсуде.
По данным «Ъ», разбирательство в разных судах связано с тем, что полицейские на их территориях получали предполагаемые незаконные вознаграждения.
Согласно материалам уголовного дела, офицеры полиции «совместно с неустановленными должностными лицами ГУ МВД по Москве» получили через гендиректора ООО «Кино Групп» Дмитрия Большакова несколько взяток за перекрытие для транспорта и пешеходов улиц, примыкавших к местам проведения съемок сериала о серийном убийце Андрее Чикатило.
По версии следствия, 9 октября 2020 года полицейским Федорову, Файзуллину и Кулишову господин Большаков заплатил 140 тыс. руб. за то, чтобы в безопасности провести киносъемки в районе пешеходной Лиственничной аллеи на территории Тимирязевского района.
В следующий раз в конце октября группе понадобилось снимать в Кривоарбатском переулке в центре Москвы, и за то, чтобы его перекрыли от машин и людей, полицейским передали 180 тыс. руб.
А за съемки эпизодов в районе Театральной площади во второй половине ноября полицейские Федоров, Файзуллин и Смолин, как установило следствие, получили от съемочной команды еще 80 тыс. руб.
В ходе расследования количество эпизодов в зависимости от показаний обвиняемых и свидетелей менялось. Так, у офицера полиции Фокина их оказалось шесть. А по словам адвоката Сергея Кулишова Дмитрия Захаркина, в ходе следствия с его подзащитного вообще было снято обвинение в получении взятки в крупном размере, однако затем ему инкриминировали совершение другого преступления коррупционной направленности, обсуждать которое защитник категорически отказался.
Следует отметить, что съемки первой части сериала о серийном убийце Чикатило с Дмитрием Нагиевым в главной роли проводились продюсерским центром онлайн-сервиса Okko. Организацией съемочных площадок для него, а также обеспечением мер безопасности занималось ООО «Кино Групп» господина Большакова, для которого в отличие от полицейских следствие ограничилось подпиской о невыезде.
«Да, к нам действительно через посредника Андрея Хабарова обратился продюсерский центр Okko, чтобы мы обеспечили съемки первой части сериала о Чикатило, который, кстати, с успехом вышел в прокат», — пояснил в беседе с «Ъ» господин Большаков, добавив, что вторую часть сериала из-за уголовного дела «будут снимать уже без нас».
По словам продюсера, он написал множество писем во все возможные инстанции, чтобы «нам по времени и датам согласовали разрешение на проведение съемок в тех районах и на тех улицах, которые значились в сценарии».
Однако, подчеркнул господин Большаков, «сплошная бюрократия повернулась к нам спиной, хотя мы дозванивались до разных чиновников, объясняли ситуацию, что готовы были переводить деньги по безналичному расчету за каждый съемочный день, но никому до нас не было дела».
«И тогда, чтобы выйти из сложившейся ситуации, я обратился за помощью к полицейским», — пояснил предприниматель, добавив при этом, что стражи порядка сами называли цену в зависимости от количества людей и машин, задействованных на съемке отдельно взятой сцены.
«Эти суммы я называл Хабарову, тот получал деньги в центре и передавал мне, а я — полицейским», — подчеркнул господин Большаков.
По версии господина Большакова, претензий со стороны правоохранителей к Okko не было, так как компания, естественно, выделяла деньги не на взятки, а «на производственные нужды или на непредвиденные расходы», а господин Хабаров, зачем-то записавший переговоры с главой «Кино Групп» на диктофон и передавший запись в СКР, стал из предполагаемых взяткодателей свидетелем обвинения.
«Я не осуждаю их (полицейских.— “Ъ”), они нам помогли, но в результате все мы оказались в западне уголовного дела», — добавил господин Большаков, по мнению которого в данном случае речь не идет о каких-то взятках. «Вы просто попали на ровном месте в фиговую ситуацию», — процитировал он слова занимавшегося расследованием дела следователя.
Оперативно получить комментарии в Okko не удалось.
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