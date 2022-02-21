Субподрядчикам корпорации насчитали девять эпизодов мошенничества

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) по факту хищения денег у «Роскосмоса» было возбуждено следственным управлением по ЦАО ГСУ СКР по Москве по материалам ФСБ в апреле 2020 года. Более года оно расследовалось в отношении неустановленных лиц.
Все это время следствие детально изучало многомиллиардные договоры между «Роскосмосом» и ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ).
В качестве субподрядной организации для выполнения некоторых работ ЦЭНКИ привлек возглавляемый господами Икомасовым и Родыч-Семенчей ЦТП (организация ликвидирована в сентябре 2019 года).
Как установили в СКР, например, на проведение летных испытаний с космическим кораблем «Союз-ТМА-М» заказчик в 2015 году выделил 3 млрд руб. В свою очередь, ЦЭНКИ в рамках этого контракта поручил ЦТП провести некие научно-технические работы. Однако, получив 8 млн руб., Василий Икомасов и Эдуард Родыч-Семенча, по версии следствия, так ничего и не сделали. А в январе уже нынешнего года следствие выяснило, что в рамках комплекса работ по ротации американских астронавтов на Международной космической станции фигурантами уголовного дела было похищено еще 5,4 млн руб.
В 2012 году госкорпорация выделила на эти цели 3,8 млрд руб.
В этом случае, по материалам расследования, гендиректор ЦТП Икомасов хотя и предоставил в ЦЭНКИ акты о якобы выполненных работах, но без какой-либо детализации. Как полагают в СКР, на самом деле и в этом случае никаких работ не проводилось, а деньги были похищены.
Под арестом оба фигуранта находятся с июня 2021 года. Оказавшись в СИЗО, обвиняемые Икомасов и Родыч-Семенча сразу же ходатайствовали о заключении досудебных соглашений. Однако, судя по тому, что оба фигуранта при этом выдвинули ряд условий, а вину признают лишь частично, прокуратура на сделку с обвиняемыми, видимо, все же не пошла.
Так, Василий Икомасов согласился помогать следствию лишь «с целью оказания содействия в раскрытии инкриминируемых ему деяний».
А Эдуард Родыч-Семенча свою вину признал только в причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ). Именно на эту статью бывший заместитель гендиректора ЦТП в ходе расследования и просил переквалифицировать его деяние.
На днях господа Икомасов и Родыч-Семенча приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела. Их адвокаты вчера для комментариев были недоступны.
Отметим также, что много претензий у правоохранительных органов и к бывшим руководителям ЦЭНКИ. Правда, по данным «Ъ», пока они не касаются взаимоотношений с ЦТП. Например, расследование махинаций при строительстве водозаборов и других объектов на космодроме Восточный в ноябре прошлого года стоило места главе ЦЭНКИ Андрею Охлопкову. А его бывший заместитель по экономике и финансам Марат Арустамов сейчас находится под следствием по обвинению в получении «откатов». Расследование в отношении экс главного инженера ЦЭНКИ Владимира Жука, обвиняемого в приемке работ на том же Восточном, которые на самом деле не были сделаны, уже завершено.