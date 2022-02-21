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12:46 (мск), источник: Коммерсантъ

Глава ДНР сообщил о боях возле российской границы и назвал ситуацию критической

Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о резком обострении конфликта с Украиной. По его словам, за минувшие сутки по территории республики было выпущено 1,7 тыс. снарядов. Бои идут, в том числе, возле границы России. Ситуацию он охарактеризовал как критическую и призвал всех мужчин явиться в военкоматы.

Источник: AP 2022

«По нам бьют из тяжелой артиллерии, минометов, гранатометов и танков. Гибнут люди. Серьезные повреждения получили школы № 105 и № 56 в столице», — говорится в официальном обращении главы ДНР. По его информации, украинские войска обстреливают населенные пункты Зайцево, Горловку, Донецк, Ясиноватую, Коминтерново и Докучаевск. В республику проникают украинские диверсионные группы. Есть потери среди мирного населения и военных.

По словам главы ДНР, сейчас недалеко от Мариуполя идет бой у границы с Российской Федерацией. «Резко обострилась обстановка на Мариупольском направлении. Боевики 36-й бригады атаковали позиции подразделений Народной милиции в районе Коминтерново», — сообщил господин Пушилин.

В результате миномётно-артиллерийского обстрела погиб военнослужащий народной милиции, несколько человек получили ранения, заявил Денис Пушилин. По сообщению главы республики, диверсантами выведена из строя водонасосная станция, предотвращены попытки терактов на нефтебазе в Еленовке и заводе «Стирол».

«Мы должны объединить все усилия. Призываю всё мужское население — всех способных держать оружие в руках — прибыть в военные комиссариаты и встать на защиту своих семей, своих детей, жен, матерей и нашего Отечества», — обратился глава ДНР к жителям.

Сегодня министерство госбезопасности ДНР заявило о прорыве украинской диверсионной группы на территорию республики с целью дальнейшего выхода к границе с Россией.

По сообщению народной милиции, один из украинских диверсантов подорвался при попытке установки взрывного устройства в районе железнодорожного вокзала в Донецке.

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