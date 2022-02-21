Глава ДНР сообщил о боях возле российской границы и назвал ситуацию критической

«По нам бьют из тяжелой артиллерии, минометов, гранатометов и танков. Гибнут люди. Серьезные повреждения получили школы № 105 и № 56 в столице», — говорится в официальном обращении главы ДНР. По его информации, украинские войска обстреливают населенные пункты Зайцево, Горловку, Донецк, Ясиноватую, Коминтерново и Докучаевск. В республику проникают украинские диверсионные группы. Есть потери среди мирного населения и военных.
По словам главы ДНР, сейчас недалеко от Мариуполя идет бой у границы с Российской Федерацией. «Резко обострилась обстановка на Мариупольском направлении. Боевики 36-й бригады атаковали позиции подразделений Народной милиции в районе Коминтерново», — сообщил господин Пушилин.
В результате миномётно-артиллерийского обстрела погиб военнослужащий народной милиции, несколько человек получили ранения, заявил Денис Пушилин. По сообщению главы республики, диверсантами выведена из строя водонасосная станция, предотвращены попытки терактов на нефтебазе в Еленовке и заводе «Стирол».
«Мы должны объединить все усилия. Призываю всё мужское население — всех способных держать оружие в руках — прибыть в военные комиссариаты и встать на защиту своих семей, своих детей, жен, матерей и нашего Отечества», — обратился глава ДНР к жителям.
Сегодня министерство госбезопасности ДНР заявило о прорыве украинской диверсионной группы на территорию республики с целью дальнейшего выхода к границе с Россией.
По сообщению народной милиции, один из украинских диверсантов подорвался при попытке установки взрывного устройства в районе железнодорожного вокзала в Донецке.