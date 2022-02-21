Российские пограничники уничтожили пять диверсантов, проникших с территории Украины

«В ходе боестолкновения для экстренной эвакуации диверсионной группы с территории Украины через государственную границу с Российской Федерацией вошли две боевых машины пехоты ВСУ», — говорится в сообщении пресс-службы ЮВО (цитата по «РИА Новости»). Отмечается, что проникновение диверсантов было обнаружено сегодня, 21 февраля, около 06:00 мск в районе приграничного населенного пункта Митякинская Ростовской области.
По данным Reuters, украинские военные отрицают информацию о попытке прорыва, по словам собеседников агентства, формирований ВСУ на территории Ростовской области не было.
Ранее министерство госбезопасности непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) сообщило о прорыве украинской диверсионной группы на территорию республики с целью дальнейшего выхода к границе с Россией. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявлял о начале боев у границы с Российской Федерацией в районе Мариуполя.