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16:02 (мск), источник: Коммерсантъ

Российские пограничники уничтожили пять диверсантов, проникших с территории Украины

Российские военные и пограничники сообщили, что предотвратили нарушение границы диверсионной группы с территории Украины, которая прорывалась на двух машинах ВСУ. По сообщению Южного военного округа, «уничтожено пять диверсантов». Российские военные и пограничники не пострадали.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе боестолкновения для экстренной эвакуации диверсионной группы с территории Украины через государственную границу с Российской Федерацией вошли две боевых машины пехоты ВСУ», — говорится в сообщении пресс-службы ЮВО (цитата по «РИА Новости»). Отмечается, что проникновение диверсантов было обнаружено сегодня, 21 февраля, около 06:00 мск в районе приграничного населенного пункта Митякинская Ростовской области.

По данным Reuters, украинские военные отрицают информацию о попытке прорыва, по словам собеседников агентства, формирований ВСУ на территории Ростовской области не было.

Ранее министерство госбезопасности непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) сообщило о прорыве украинской диверсионной группы на территорию республики с целью дальнейшего выхода к границе с Россией. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявлял о начале боев у границы с Российской Федерацией в районе Мариуполя.

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