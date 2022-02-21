Пожар на полмиллиарда долларов. В Атлантике сгорело тысячи Bentley и Lamborghini

Судно вышло от берегов Германии 9 февраля и направилось в сторону США, но в районе португальских Азорских островов на нем начался пожар. На Felicity Ace было загружено почти 4 000 люксовых автомобилей, включая машины таких марок, как Porsche, Audi, Bentley и Lamborghini.
Пожар начался в одном из трюмов корабля и стал быстро распространяться на борту, в том числе и «благодаря» грузу. Дело в том, что многие автомобили оснащены литий-ионными аккумуляторами, которые легко воспламеняются.
Пока неизвестно, что стало причиной пожара и связан ли он с автомобильными аккумуляторами.
Команду из 22 человек эвакуировали в тот же день, когда начался пожар. А вот судно продолжало гореть в течение нескольких дней, потому что для тушения аккумуляторов нужно было специальное оснащение, которого у португальских пожарных не было.
В понедельник пламя утихло, так как, по словам портовых чиновников, «там уже нечему гореть».
В скором времени пожарные бригады и технические специалисты могут подняться на борт судна для подготовки его к буксировке либо в Европу, либо на Багамы.
Сейчас судно находится на расстоянии примерно в 90 морских миль от острова Фаял в Атлантическом океане.
Португальские власти опасались также, что продукты горения литий-ионных аккумуляторов могут привести к загрязнению окружающий среды, однако, по состоянию на понедельник, они не обнаружили разлива опасных веществ.
По данным IT-компании Skytek, которая специализируется на создании инновационных решений для промышленных отраслей, при стартовой цене в 99 650 долларов за машину, общая стоимость сгоревших автомобилей может превысить отметку в 500 млн долларов.
По словам оценщиков компании, пожар, возникший на грузовом корабле Felicity Ace, может привести к убыткам для рынка морского перестрахования на сумму, аналогичную стоимости автомобилей.