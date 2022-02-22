Кубанских бизнесменов обвиняют в хищении у Минобороны более миллиарда рублей

Первомайский районный суд Краснодара рассмотрит уголовное дело в отношении Игоря Базового, Юрия Стеблина и Сергея Костюченко, которые обвиняются в особо крупном мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при реализации контрактов с Министерством обороны, сообщила пресс-служба Следственного комитета России (СКР).
Ущерб, нанесенный злоумышленниками, оценивается в 1,19 млрд руб.
По данным Kartoteka.ru, Игорь Базовой и Юрий Стеблин являются учредителями краснодарского ООО «Спецстроймонтаж», Игорь Базовой в настоящее время занимает должность гендиректора компании, а Сергей Костюченко был гендиректором общества с 2012 по 2013 год. «Спецстроймонтаж» работал в двух крупных проектах Минобороны РФ.
В 2012 году застройщик заключил договор с ФГУП «Спецстройинжиниринг при Спецстрое России» на возведение объектов учебно-тактического поля и боевой подготовки полигона Южного военного округа (Астраханская область). А в 2014 году краснодарская компания получила контракт с Главным управлением обустройства войск на строительство зданий военной комендатуры, ВАИ и гарнизонной гауптвахты в Краснодаре.
Следователи военного следственного управления (ВСУ) СКР по ЮВО установили, что руководители ООО «Спецстроймонтаж» еще до заключения контрактов отдавали себе отчет в том, что компания неспособна выполнять взятые на себя обязательства. Однако, полагает военное следствие, краснодарские бизнесмены представили заведомо ложные данные о том, что «Спецстроймонтаж» якобы обладает большим опытом выполнения строительно-монтажных работ, располагает достаточным количеством оборудования, а также трудовыми ресурсами.
Обманутые структуры Минобороны заключили договоры субподряда с ООО «Спецстроймонтаж» и начали перечислять на счет компании крупные авансовые платежи.
По данным ВСУ СКР, руководители компании переводили полученные средства на счета фирм-однодневок, а затем похищали.
В результате незаконных действий, как полагает военное следствие, в проекте строительства полигона в Астраханской области было похищено 1,032 млрд руб., в ходе строительства краснодарской гауптвахты злоумышленники присвоили 159 млн руб.
В ходе расследования Игорь Базовой, Юрий Стеблин и Сергей Костюченко не признали себя виновными, все трое были арестованы, затем мера пресечения была смягчена, сейчас фигуранты дела находятся под подпиской о невыезде. Один из предполагаемых организаторов преступления, Семен Москотов, в настоящее время находится в международном розыске, в 2019 году он был включен в «список бизнес-омбудсмена Бориса Титова».
По делу ООО «Спецстроймонтаж» в 2019 году было вынесено три приговора: бывший директор компании Дарья Литвинова осуждена на три года колонии, бывший директор по стратегическому развитию Александр Кутаев получил один год и один месяц лишения свободы, еще один участник незаконной схемы, Никита Лысенко, приговорен к условному сроку. Все трое признали вину, их дела слушались в особом порядке.