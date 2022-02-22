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09:09 (мск), источник: Коммерсантъ

ДНР и ЛНР вновь обвинили Киев в обстрелах

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что украинские войска за ночь обстреляли шесть населенных пунктов, было выпущено в общей сложности 58 мин, 10 гранат и 28 снарядов другого типа. Народная милиция (НМ) республики также сообщила, что в Донецке обстреляли Кировский район, пострадала женщина. В ЛНР ночью об обстрелах не сообщали, поздно вечером заявили, что за сутки 21 февраля режим перемирия был нарушен 65 раз, в результате обстрела в одном из населенном пунктов ранен местный житель.

Источник: РИА "Новости"

Обстрелы в ДНР фиксировались в населенных пунктах Озеряновка, Таврическое, Петровское, Ленинское, Дзержинское и Старомихайловка. Использовались мины калибром 120−122 мм.

«В результате вражеского огня было зафиксированы повреждения 4 жилых домов по адресам ул. Дмитрия Донского д. 44, д. 46, ул. Ивана Сусанина д. 19, д. 22. В результате обстрела со стороны ВСУ по адресу ул. Ивана Сусанина д. 22 обломками привалило женщину», — такие подробности об обстреле Донецка сообщили в НМ ЛН.

«По уточненной информации, в результате зафиксированного режима прекращения огня со стороны ВФУ в направлении н.п. Славяносербск с применением минометов калибра 120 мм ранен мирный житель, а также повреждено 1 домостроение», — сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.

После обращения президента РФ Владимира Путина в связи с признанием республик представительства ДНР и ЛНР не сообщали об обстрелах. Последние обстрелы ДНР фиксировала в 20:42. Народная милиция ЛНР сообщала, что в 20:25 в Луганске у здания представительства ЛНР в СЦКК произошел теракт.

Президент Владимир Путин накануне, 21 февраля, поддержал решение признать ДНР и ЛНР в качестве суверенных государств. Он поручил Минобороны обеспечить поддержание мира российскими вооруженными силами.

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ТАСС
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Источник трансляции: ТАСС
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