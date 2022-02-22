09:09 (мск), источник: Коммерсантъ
ДНР и ЛНР вновь обвинили Киев в обстрелах
В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что украинские войска за ночь обстреляли шесть населенных пунктов, было выпущено в общей сложности 58 мин, 10 гранат и 28 снарядов другого типа. Народная милиция (НМ) республики также сообщила, что в Донецке обстреляли Кировский район, пострадала женщина. В ЛНР ночью об обстрелах не сообщали, поздно вечером заявили, что за сутки 21 февраля режим перемирия был нарушен 65 раз, в результате обстрела в одном из населенном пунктов ранен местный житель.