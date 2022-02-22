ВС объяснил нюансы дел о пропаганде наркотиков в интернете на примере дела Моргенштерна

Размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в свободном публичном доступе фотографий, изображений, аудио- и видеопроизведений, пропагандирующих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, растения, содержащие наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, их части, содержащие наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо новые потенциально опасные психоактивные вещества подлежит квалификации по части 11 статьи 6.13 КоАП РФ, указывает ВС.
Он приводит в пример дело о размещённых в интернете музыкальных произведениях, в содержании текста которых усматривалась пропаганда наркотических средств.
"Вывод о наличии в действиях (правонарушителя) состава административного правонарушения, предусмотренного частью 11 статьи 6.13 КоАП РФ, сделан судьей районного суда на основании собранных по делу доказательств, в том числе с учетом заключений экспертов, в которых отмечено, что в размещенных в видеохостинге аудио- и видеопроизведениях дается положительная оценка наркотикам и допустимости их употребления.
Постановлением судьи районного суда индивидуальному предпринимателю М. назначено административное наказание в виде административного штрафа", — указывает ВС в обзоре, не упоминая имени правонарушителя, однако понятно, что речь идёт о деле Моргенштерна.
Листья, похожие на коноплю
В другом случае фигурант разместил на своей странице в социальной сети, открытой для неопределенного круга лиц, файлы с изображением листьев по внешнему виду схожих с листьями растения конопли, а также с изображениями, указывающими на способы употребления наркотических средств, то есть допустил пропаганду растения, содержащего наркотические средства (каннабиноиды), с использованием информационно- телекоммуникационной сети Интернет, рассказывает ВС.
Постановлением судьи он привлечен к административной ответственности по части 11 статьи 6.13 КоАП РФ с назначением административного наказания в виде административного штрафа.
«Под пропагандой наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров с использованием информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” следует понимать деятельность, осуществляемую физическими или юридическими лицами в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и направленную на распространение сведений о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров, местах их приобретения, способах и местах культивирования наркосодержащих растений, а также совершение иных действий в целях побуждения интереса у зрителя (читателя) к наркотическим средствам, психотропным веществам и их прекурсорам, способам их употребления и т. д.; формирования представления о факте потребления наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров для достижения состояния наркотического опьянения как допустимого, желательного», — поясняет высшая инстанция.
Она приводит в пример дело о признании правонарушителя виновным по части 11 статьи 6.13 КоАП РФ, в связи с тем, что он разместил в социальной сети в свободном доступе для других лиц видеофайлы, на которых демонстрировались наркотические средства, способы их выращивания, а также давалась положительная оценка действиям, связанным с их употреблением.
«В ходе рассмотрения дела об административном правонарушении судья городского суда пришел к выводу, что размещение им в информационно-телекоммуникационной сети Интернет видео, на которых изображались наркотические средства, является пропагандой наркотических средств, направленной на формирование у лиц его просматривающих, позитивного представления о наркотических средствах, в том числе на достижение состояния наркотического опьянения как желательного», — говорится в обзоре. В результате фигурант подвергнут наказанию в виде административного штрафа.
Самые резонансные дела о пропаганде наркотиков в интернете связаны с личностями рэп-исполнителей. Так, помимо Моргенштерна, наказание понёс Элджей, который также оштрафован на 100 тысяч рублей.
Аналогичное наказание назначено журналисту Юрию Дудю за интервью с блогером Ивангаем и певцом Моргенштерном.