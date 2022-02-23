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13:07 (мск), источник: Известия

ФСБ предотвратила теракт в Крыму

Федеральная служба безопасности России предотвратила теракт в православном храме в Крыму. Об этом 23 февраля сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Источник: РИА "Новости"

Силовики задержали шесть граждан России, являющихся сторонниками украинской экстремистской организации «Правый сектор» (запрещенная и признанная экстремистской в РФ организация).

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращен террористический акт в Республике Крым. В результате проведенных мероприятий задержаны шесть граждан России, являющихся сторонниками украинской экстремистской организации “Правый сектор”, осуществлявших подготовку подрыва самодельного взрывного устройства в одном из православных храмов региона с целью устрашения населения», — указано в сообщении.

11 января стало известно о задержании в Тверской области сторонника украинской неонацистской группировки «М. К. У.» за подготовку терактов, у него изъяты инструкции по изготовлению бомб. В спецслужбе отметили, что задержанный дает признательные показания, а его преступная деятельность подтверждается перепиской в Telegram, а также осмотром изъятых у него предметов и документов, в том числе инструкций по изготовлению самодельных взрывных устройств.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 282.1 (участие в экстремистском сообществе) и ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) УК России.

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