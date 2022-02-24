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06:31 (мск), источник: Коммерсантъ

CNN сообщает о взрывах в Киеве и Харькове

Корреспонденты CNN в Киеве и Харькове сообщают, что в городах слышны звуки взрывов. По данным телеканала, в Харькове фиксируется «непрерывный поток громких взрывов». О взрывах в Киеве позднее сообщили корреспондент ABC и УНИАН.

Источник: AFP 2022

«Команда CNN сообщает, что слышала громкие взрывы в Харькове, Украина. Команда CNN в Харькове, втором по величине городе Украины, расположенном на северо-востоке страны, слышит “непрерывный поток громких взрывов”. Репортеры CNN на местах также сообщили, что слышали взрывы недалеко от Киева», — говорится в сообщении CNN.

Позднее корреспондент CNN сообщил, со ссылкой на МВД Украины, что взрывы рядом с Киевом являются ракетными ударами (данные приводит «РИА Новости»).

Позднее корреспондент CNN сообщил, со ссылкой на МВД Украины сообщил, что взрывы рядом с Киевом являются ракетными ударами (данные приводит «РИА Новости»).

«Взрывы здесь, в Киеве», — написал корреспондент ABC Айан Паннелл в Twitter.

УНИАН опубликовало видео взрыва, якобы снятое в Харькове. Также, по данным издания, взрывы фиксируются в Мариуполе.

Незадолго до сообщений о взрывах президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в Донбассе. Он заявил об этом после обращения глав ДНР и ЛНР, которые указывали на то, что без вмешательства России в республиках может начаться гуманитарная катастрофа.

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