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07:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Мэр Борисполя объяснил взрывы в районе аэропорта

Мэр Борисполя Владимир Борисенко объяснил взрывы в районе аэропорта. Его слова передает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

Источник: AFP 2022

По словам Борисенко, взрывы, которые были слышны рано утром, осуществляли украинские ПВО по неизвестным беспилотным аппаратам. Он призвал граждан не поддаваться панике и доверять только проверенной информации из официальных источников.

Ранее корреспондент CNN сообщил, что в Киеве прозвучала серия взрывов, которые слышали жители Позняков и Троещины. Также стало известно о взрывах и стрельбе в районе киевского международного аэропорта «Борисполь».

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