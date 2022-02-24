08:30 (мск), источник: Life.ru
Войска ЛНР начали штурм города Счастье
Советник главы МВД Луганской народной республики Виталий Киселёв отметил, что «вот и настал момент истины».
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Подразделения Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) начали штурм города Счастье, находящегося на территории, контролируемой Украиной. Об этом сообщил советник главы МВД ЛНР Виталий Киселёв.
«Вот и настал момент истины, идем врезаться в город Счастье… Штурмовые отряды готовы», — написал он в своем телеграм-канале.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в ДНР и ЛНР.
Обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся «вторжении» России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. А главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента РФ признать независимость республик. 21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР.