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08:53 (мск), источник: РБК

12 аэропортов на юге России приостановили работу

12 российских аэропортов, включая Ростов-на-Дону, Краснодар и Симферополь, приостановили работу из-за начала военной спецоперации на Украине, которую объявил Владимир Путин. Ограничение действует до 2 марта.

Источник: Reuters

В связи с «осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине» с 03.45 по московскому времени 24 февраля полеты в 12 аэропортов на юге России временно ограничены. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации, сообщение поступило в РБК.

Временно приостановлена работа аэропортов Ростова (Платов), Краснодара (Пашковский), Анапы (Витязево), Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа и Симферополя.

Ограничение действует до 03.45 мск 2 марта. «Авиационные власти России настоятельно не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в аэропорты», — говорится в сообщении ведомства.

В связи с запретом использования южного воздушного пространства авиационными властями отменены все рейсы из аэропорта Платов, сообщил РБК его представитель. Три утренних рейса, летевших в Ростов-на-Дону, ушли на запасные аэродромы. С пассажирами отмененных рейсов работают представители авиакомпаний.

«Решением авиационных властей России полеты в ряд аэропортов юга России, в том числе Краснодар, Сочи и Анапа, с 04 часов 47 минут 24 февраля до 00.00 25 февраля временно приостановлены», — отметили в пресс-службе холдинга «Аэродинамика» (управляет аэропортами Краснодара, Сочи и Анапа). Зона для полетов признана небезопасной для гражданских воздушных судов и пассажиров.

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«На данный момент авиакомпании сообщают о задержках и отменах рейсов», — сказал представитель аэропорта Симферополь. Но все службы аэропорта работают в штатном режиме и готовы к обслуживанию рейсов, сказал он.

Над всей Украиной также прекращены полеты гражданских самолетов, объявил провайдер аэронавигационных услуг «Украэрорух».

Утром 24 февраля президент Владимир Путин заявил о начале «специальной военной операции» в Донбассе, ее цель — защита людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По данным МВД Украины, по военным объектам на территории страны наносятся ракетные удары. «Только что были удары ракет по центрам военного управления, аэродромам, военным складам, по Киеву, Харькову, Днепру. Идут артиллерийские обстрелы границы», — отметил советник главы ведомства Антон Геращенко.

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