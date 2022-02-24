12:47 (мск), источник: Фонтанка
Санкт-Петербургская биржа возобновляет торги
Санкт-Петербургская биржа, которая торгует в России акциями иностранных компаний, снимает запрет на подачу заявок и заключение договоров по ценным бумагам.
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Об этом 24 февраля сообщается на сайте биржи.
Торги приостанавливались с 08:10 мск и продолжатся с 12:30.
Ранее торги возобновила Мосбиржа, но скоро перевела их в режим дискретного аукциона из-за существенного падения своего ключевого индекса.