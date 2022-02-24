Два российских гражданских грузовых судна подверглись ракетному удару ВСУ в Азовском море

«В 11:00 24 февраля 2022 года в акватории Азовского моря российские гражданские грузовые суда SGV-Flot и Serafim Sarovsky подверглись ракетному удару Вооруженных сил Украины. Огонь велся со стороны Мариуполя. В результате обстрела нефтегруз SGV-Flot получил повреждения, на борту вспыхнул пожар. Один из членов команды получил тяжелое ранение», — говорится в сообщении.
Уточняется, что пожар на борту судна потушен, оба грузовых судна продолжили движение, к месту происшествия направлены пограничные сторожевые катера для эвакуации раненного члена команды.
Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.
Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.