ФСБ: украинские пограничники десятками переходят на российскую сторону

«Покинувшие места службы украинские пограничники прибывают на территорию Российской Федерации», — сказано в сообщении.
По данным спецслужбы, в 11:15 в пункт пропуска Троебортное в Брянской области прибыли 26 военнослужащих украинской Госпогранслужбы Украины, а в 12:10 — еще 16 в крымский пункт пропуска Джанкой.
Согласно информации ФСБ, на 13:00 мск украинские пограничники покинули все подразделения на российско-украинской границе.
Ранее Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Президент подчеркнул, что обстоятельства требуют от Москвы «решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи».
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого в ведомстве добавили, что украинские пограничники «никакого сопротивления не оказывают», украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о сбитом над Украиной российском самолете в Минобороны не подтвердили.