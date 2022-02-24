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15:46 (мск), источник: © РИА Новости

ФСБ: украинские пограничники десятками переходят на российскую сторону

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. В Россию прибывают украинские пограничники, отказываясь продолжать службу на Украине, сообщила Федеральная служба безопасности.

Источник: © РИА Новости

«Покинувшие места службы украинские пограничники прибывают на территорию Российской Федерации», — сказано в сообщении.

По данным спецслужбы, в 11:15 в пункт пропуска Троебортное в Брянской области прибыли 26 военнослужащих украинской Госпогранслужбы Украины, а в 12:10 — еще 16 в крымский пункт пропуска Джанкой.

Согласно информации ФСБ, на 13:00 мск украинские пограничники покинули все подразделения на российско-украинской границе.

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Военная операция на Украине. Главное

Ранее Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Президент подчеркнул, что обстоятельства требуют от Москвы «решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи».

В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.

Спустя примерно два часа после этого в ведомстве добавили, что украинские пограничники «никакого сопротивления не оказывают», украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о сбитом над Украиной российском самолете в Минобороны не подтвердили.

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