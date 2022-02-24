Сделки с покойниками

По данным следствия, преступное сообщество в октябре 2013 года организовал подмосковный риэлтор Юрий Шилов. В него вошли еще 18 человек, которые поставили себе целью незаконное завладение недвижимостью в Москве и Подмосковье.
В основном в поле зрения злоумышленников попадали умершие лица, не имевшие родственников. Их активы подлежали передаче в собственность государства.
Но иногда, как отмечено в сообщении прокуратуры, речь шла и о завладении имуществом муниципальных образований Московской области. Всего же в деле насчитывается 14 эпизодов мошеннических действий.
Для завладения недвижимостью умерших участники ОПС изготавливали от их имен договоры купли-продажи, которые утверждал нотариус, состоявший в сообществе. После этого фиктивные документы предоставлялись на государственную регистрацию. Затем недвижимость переоформлялась на сообщников злоумышленников в целях ее легализации.
Впоследствии недвижимость реализовывалась, а полученные таким образом средства соучастники распределяли между собой.
Всего с октября 2013 по 2017 год злоумышленникам удалось таким образом получить около 510 млн руб.
В конце 2017 года оперативники задержали аферистов. В ходе обысков, проведенных в их домах и квартирах, были обнаружены как настоящие, так и фиктивные документы умерших людей, фальшивые печати и бланки различных организаций.
По данным Мособлпрокуратуры, костяк ОПС составляли лица, «оказывающие риэлторские и ритуальные услуги, выступающие в качестве подставных лиц при оформлении и организации сделок по оформлению перехода прав собственности».
Также соучастниками являлись те, кто «выполнял обязанности по изготовлению фиктивных паспортов, свидетельств о смерти и договоров купли-продажи».
Главное следственное управление (ГСУ) ГУ МВД России по Московской области в зависимости от роли каждого участника ОПС предъявило им обвинения в организации и участии в преступном сообществе (ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ), мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации денег, приобретенных в результате совершения преступления (п. «а», п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
Изначально обвиняемые по решению суда были помещены под стражу, но поскольку следствие длилось несколько лет, большинство из них были переведены на подписку о невыезде либо запреты определенных действий. Исключение было сделано лишь для организатора преступного сообщества — Юрия Шилова, который до настоящего времени содержится под домашним арестом.
Следствие по делу было завершено к концу января текущего года, после чего ГСУ ГУМВД направило в Московскую областную прокуратуру материалы, составляющие около 500 томов. Обвинение по существу рассмотрят в Балашихинском городском суде.