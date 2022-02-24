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22:40 (мск), источник: Известия

Самолет Ан-26 потерпел крушение в Воронежской области

Самолет Ан-26 при выполнении планового полета по перевозке военного имущества потерпел крушение в Воронежской области, о чем в четверг, 24 февраля, сообщили в Западном военном округе (ЗВО).

«24 февраля в Воронежской области при проведении планового полета по перевозке военного имущества потерпел катастрофу самолет Ан-26 ВКС России. Экипаж погиб», — заявили российские военные.

Предварительной причиной аварии назвали отказ техники.

«На земле разрушений нет. По предварительной информации причиной аварии стал отказ техники», — отметила пресс-служба ЗВО.

В пресс-службе уточнили, что для установления причин и обстоятельств происшествия к месту аварии направлена комиссия ВКС.

Ранее в этот же день штурмовик Су-25 в ходе выполнения операции по демилитаризации Украины потерпел аварию в результате ошибки техники пилотирования.

Около 11 часов утра 24 февраля два российских гражданских грузовых судна подверглись ракетному удару Вооруженных сил Украины в Азовском море. Огонь велся со стороны Мариуполя. В результате обстрела одно судно получило повреждения, на борту вспыхнул пожар, один из членов команды получил тяжелое ранение.

В этот же день утром президент РФ Владимир Путин в своем специальном телеобращении заявил, что в Донбассе будет проведена специальная военная операция с целью защиты мирного населения.

После президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в ударе по военной инфраструктуре страны и ввел военное положение на всей территории страны. Также он заявил в беседе с канцлером Австрии Карлом Нехаммером, что не знает, «как долго продержится его страна».

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