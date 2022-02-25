На Украине заявили, что утратили контроль над островом Змеиный

«По имеющейся информации, остров Змеиный захвачен», — передает Госпогранслужба в Facebook.
Ведомство передает, что утеряна связь с украинскими пограничниками и военнослужащими, находящимися на острове.
Остров Змеиный расположен примерно в 35 км восточнее материкового побережья на широте дельты Дуная. Статус Змеиного имел важное значение при рассмотрении в Международном суде ООН территориального спора между Украиной и Румынией о делимитации континентального шельфа и исключительной экономической зоны, богатых запасами нефти и газа. 3 февраля 2009 года было вынесено решение, по которому Змеиный признан островом, а не скалой, что пыталась доказать Румыния.
Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.