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00:24 (мск), источник: ТАСС

На Украине заявили, что утратили контроль над островом Змеиный

КИЕВ, 24 февраля. /ТАСС/. Украина потеряла контроль над островом Змеиный, расположенным в Черном море близ границы с Румынией и относящийся к Одесской области. Об этом сообщила в четверг вечером Государственная пограничная служба Украины.

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«По имеющейся информации, остров Змеиный захвачен», — передает Госпогранслужба в Facebook.

Ведомство передает, что утеряна связь с украинскими пограничниками и военнослужащими, находящимися на острове.

Остров Змеиный расположен примерно в 35 км восточнее материкового побережья на широте дельты Дуная. Статус Змеиного имел важное значение при рассмотрении в Международном суде ООН территориального спора между Украиной и Румынией о делимитации континентального шельфа и исключительной экономической зоны, богатых запасами нефти и газа. 3 февраля 2009 года было вынесено решение, по которому Змеиный признан островом, а не скалой, что пыталась доказать Румыния.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

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