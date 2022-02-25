02:06 (мск), источник: ТАСС
Зеленский заявил, что погибли 137 украинских военных
КИЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 137 украинских военных погибли за последние сутки, еще 316 получили ранения.
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«По предварительным данным, к сожалению, мы потеряли за сегодня уже 137 наших героев, наших граждан, из них 10 офицеров. Ранены 316», — сказал он в видеообращении к украинцам в ночь на пятницу, которое разметил в своем Telegram-канале.
Президент Украины подчеркнул, что не покидал Киев и вместе с другими представителями власти остается в правительственном квартале Киева.
«Я остаюсь в столице, остаюсь со своим народом. <…> Я остаюсь в правительственном квартале вместе со всеми, кто необходим для работы центральной власти», — сказал он.
Зеленский подчеркнул, что его семья также остается в стране. «Моя семья тоже на Украине, мои дети тоже на Украине. Моя семья — не предатели, а граждане Украины, но где они находятся, я сказать не могу», — заключил он.
Статус Украины
Зеленский отметил, что не боится обсуждать с Россией вопрос о нейтральном статусе Украины.
«Сегодня мы слышали из Москвы, что они хотят говорить о нейтральном статусе Украины», — отметил президент Украины в видеообращении, размещенном в ночь на пятницу в его телеграм-канале. «Мы не боимся России, мы не боимся говорить с Россией, мы не боимся говорить про все, про гарантии безопасности для нашего государства, не боимся говорить про нейтральный статус», — заявил Зеленский.
«Мы же сейчас не в НАТО, однако какие при этом у нас будут гарантии? И самое главное — какие конкретно страны нам их дадут?» — добавил украинский президент.
Зеленский указал, что страна осталась в одиночестве в защите государства, и отметил, что никто из мировых лидеров не готов гарантировать ее принятие в НАТО и направить своих военных на Украину.
«Мы остаемся в одиночестве в защите нашего государства. Кто готов воевать вместе с нами? Честно: не вижу таких», — сказал он. Зеленский отметил, что никто не дает Украине гарантий вступления в НАТО. «Все боятся», — подчеркнул он. При этом он отметил, что благодарен партнерам за поддержку. «Я благодарен каждому государству, которое помогает Украине, но конкретно, а не просто словами», — сказал он.