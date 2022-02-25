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05:55 (мск), источник: ТАСС

СМИ: несколько взрывов были слышны в Киеве рано утром

КИЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Звуки нескольких взрывов были слышны в пятницу утром в украинской столице Киеве. Об этом сообщило в пятницу агентство УНИАН.

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фотографий
20
фотографий
20
фотографий

По его данным, взрывы были слышны в разных районах Киева в 04:22 (05:22 мск). В частности, они были слышны в Печерском и Голосеевском районах украинской столицы, на Позняках. В районе Троещины в Киеве, по данным агентства, раздалось шесть взрывов.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ подчеркивает, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

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