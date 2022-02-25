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16:04 (мск), источник: Daily Storm

В Минобороны заявили о блокировке Киева с западной стороны и уничтожении 200 солдат ВСУ

Потерь в Вооруженных силах России в ходе спецоперации на Украине нет, сообщили в ведомстве.

Источник: AP 2022

Российские военные, в том числе десантники, заняли аэродром Гостомель, обеспечив блокирование Киева с западной стороны. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков. Он указал, что в операции было задействовано свыше 200 вертолетов. По словам Конашенкова, уничтожены 200 солдат ВСУ. Потерь среди военных России нет, заверили в Минобороны. Также российские подразделения завершили блокирование Чернигова.

Успех десанта был обеспечен подавлением всей системы ПВО в районе высадки, полной изоляцией района боевых действий с воздуха и активным ведением радиоэлектронной борьбы, пояснили в Минобороны.

По данным разведки, на площади Шевченко в Киеве развернуты установки реактивных систем залпового огня «Град» для нанесения удара в район аэродрома Гостомель, рассказал Конашенков.

По его утверждению, советники Пентагона и ЦРУ научили украинских военных расставлять в жилых кварталах артиллерию. чтобы провоцировать противника к стрельбе по местным жителям.

Такие методы являются военным преступлением, отметил генерал-майор. Он заверил: Россия не будет вести огонь по жилым кварталам Киева.

Он обратился к жителям Украины: «Ваше националистическое руководство применяет те же методы, как и террористы. Вас хотят использовать как живой щит». Официальный представитель Минобороны при этом заверил: Россия не будет вести огонь по жилым квартирам Киева.

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Военная операция на Украине

Конашенков также заявил, что войска ДНР и ЛНР развивают успех наступления на ВСУ при поддержке российских солдат. «Подразделения Луганской народной республики на Северодонецком направлении стремительными темпами продвинулись на глубину до 12 километров», — уточнил генерал-майор. Он добавил, что войска ДНР «в направлении Волновахи продвинулась на 11 километров вглубь обороны националистических батальонов».

С начала спецоперации на Украине выведены из строя 118 объектов военной инфраструктуры. В их числе, по данным Минобороны РФ: 11 аэродромов, 14 зенитных ракетных комплексов С-300 и «Оса», 36 радиолокационных станций. Сбиты пять самолетов ВСУ, один вертолет, пять беспилотников; уничтожены 18 танков и бронемашин, 41 единица автотехники, семь реактивных систем залпового огня, пять катеров, уточнили в российском оборонном ведомстве. Кроме того, взята под контроль территория вокруг Чернобыльской АЭС.

24 февраля российский лидер Владимир Путин отдал приказ о начале военной операции по поддержке ЛНР и ДНР, сражающихся с ВСУ. Народные республики Донбасса попросили Путина оказать им помощь в ночь на 24 февраля. За три дня до этого Россия признала независимость этих республик. Сейчас на Украине введено военное положение.

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ТАССГазета.Ру
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Источники трансляции: ТАСС, Газета.Ру
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