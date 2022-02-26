13:17 (мск), источник: Lenta.Ru
Российское судно перехватили в проливе Ла-Манш
Морская префектура Франции сообщила о перехвате российского судна в проливе Ла-Манш, передает РИА Новости.
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Подробности произошедшего не сообщаются.
Ранее стало известно, что граждане России, находившиеся на терпящем бедствие в Черном море корабле, были спасены. «Власти Украины провели спасательную операцию, члены экипажа спасены, двое из них находятся в тяжелом состоянии», — заявили в морском агентстве Молдавии.