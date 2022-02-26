Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
День в истории: 26 февраляОснование оружейного завода в Туле, начало вывода советских войск из Чехословакии и другие памятные события, которыми запомнился этот день в истории
Фоторепортажи
16Ситуация с беженцами из ДНР и ЛНР
10Жители Донецка и Луганска празднуют признание Россией ДНР и ЛНР
13:17 (мск), источник: Lenta.Ru

Российское судно перехватили в проливе Ла-Манш

Морская префектура Франции сообщила о перехвате российского судна в проливе Ла-Манш, передает РИА Новости.

Источник: AFP 2022

Подробности произошедшего не сообщаются.

Ранее стало известно, что граждане России, находившиеся на терпящем бедствие в Черном море корабле, были спасены. «Власти Украины провели спасательную операцию, члены экипажа спасены, двое из них находятся в тяжелом состоянии», — заявили в морском агентстве Молдавии.

 Макрон пообещал Украине помощь в размере 1,2 миллиарда евро и военную технику
Зеленский заявил об оставшейся в одиночестве Украине
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь