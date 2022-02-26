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14:47 (мск), источник: РБК

ФСБ сообщила, что в Ростовской области упали выпущенные с Украины мины

В Миллеровском районе Ростовской области упали три мины, выпущенные с территории Украины, заявили в ФСБ, передает «РИА Новости».

Источник: РИА "Новости"

Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля, Минобороны начало наносить удары по военным и стратегическим объектам.

Президент России Владимир Путин назвал это решение вынужденным, по его словам, по его словам, дипломатическими путями договориться по важным для безопасности России мерам не удалось.

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