14:47 (мск), источник: РБК
ФСБ сообщила, что в Ростовской области упали выпущенные с Украины мины
В Миллеровском районе Ростовской области упали три мины, выпущенные с территории Украины, заявили в ФСБ, передает «РИА Новости».
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Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля, Минобороны начало наносить удары по военным и стратегическим объектам.
Президент России Владимир Путин назвал это решение вынужденным, по его словам, по его словам, дипломатическими путями договориться по важным для безопасности России мерам не удалось.