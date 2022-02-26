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15:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Появились подробности задержания российского судна в Ла-Манше

На борту российского сухогруза, задержанного в проливе Ла-Манш, находились 19 человек, им разрешили сойти на берег. Такие подробности сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России во Франции.

Источник: AP 2022

Также появилась информация о причинах задержания судна: французские власти интересовали документы сухогруза, якобы принадлежащего компании из санкционного списка США. Однако в качестве формальной причины перехвата был назван таможенный досмотр.

В посольстве отметили, что решение о судьбе судна будет приниматься в судебном порядке. Российские дипломаты направят ноту протеста в МИД Франции и примут меры для защиты моряков.

Ранее в субботу, 26 февраля, Морская префектура Франции сообщила о перехвате российского сухогруза в Ла-Манше. Позднее в посольстве России в Париже пояснили, что в дипмиссию поступил срочный звонок от капитана судна, в котором он рассказал о задержании.

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