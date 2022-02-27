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07:56 (мск), источник: РБК

В Минцифры заявили о «профессиональных» кибератаках на портал госуслуг

Власти указали на беспрецедентный масштаб DDoS-атак. 26 февраля со сбоями работали сайты Кремля, правительства, Госдумы, а также «Первого канала» и «Роскосмоса».

Источник: Reuters

Минцифры сообщило о беспрецедентном количестве DDoS-атак: 26 февраля их было зафиксировано более 50, их мощность составила более 1 Тбайт, говорится в поступившем в РБК сообщении ведомства. Там заявили о «ряде профессиональных целевых атак на портал госуслуг».

«Все атаки успешно отражают специалисты центра безопасности», — заявили в министерстве, заверив, что опубликованная информация и данные пользователей «надежно защищены» и хакеры не могут получить к ним доступ.

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Минцифры предупредило о возможной кратковременной недоступности сервисов.

26 февраля в России перестали работать сайты Кремля, правительства и Госдумы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что администрация фиксирует постоянные кибератаки на сайт Кремля.

О трудностях с доступом на сайт сообщал также «Первый канал», причиной сбоя его представитель назвал DDos-атаки. Госкорпорация «Роскосмос» заявила, что ее сайт подвергся DDoS-атаке из-за рубежа. С такой же проблемой столкнулись «Российские железные дороги».

Сбои фиксируются на фоне начавшейся 24 февраля российской военной операции на Украине.

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