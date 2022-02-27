В Минцифры заявили о «профессиональных» кибератаках на портал госуслуг

Минцифры сообщило о беспрецедентном количестве DDoS-атак: 26 февраля их было зафиксировано более 50, их мощность составила более 1 Тбайт, говорится в поступившем в РБК сообщении ведомства. Там заявили о «ряде профессиональных целевых атак на портал госуслуг».
«Все атаки успешно отражают специалисты центра безопасности», — заявили в министерстве, заверив, что опубликованная информация и данные пользователей «надежно защищены» и хакеры не могут получить к ним доступ.
Минцифры предупредило о возможной кратковременной недоступности сервисов.
26 февраля в России перестали работать сайты Кремля, правительства и Госдумы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что администрация фиксирует постоянные кибератаки на сайт Кремля.
О трудностях с доступом на сайт сообщал также «Первый канал», причиной сбоя его представитель назвал DDos-атаки. Госкорпорация «Роскосмос» заявила, что ее сайт подвергся DDoS-атаке из-за рубежа. С такой же проблемой столкнулись «Российские железные дороги».
Сбои фиксируются на фоне начавшейся 24 февраля российской военной операции на Украине.