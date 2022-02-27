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16:31 (мск), источник: Мослента

Таксист взял с туриста из США 21,5 тысячи рублей за поездку из Шереметьево

Водитель такси обманул туриста из США, взяв у него 21,5 тысячи рублей за поездку в отель на Тверской улице из аэропорта Шереметьево. Об инциденте сообщает ТАСС.

Американец обратился в полицию, заявив, что заказал машину из аэропорта до отеля «Мариотт». В конце поездки водитель показал ему счетчик, на котором была указана крупная сумма. Пассажир такси заплатил 260 долларов и покинул машину. Однако иностранцу показалось, что цена за поездку завышена, поэтому он отправил претензию в службу-агрегатор. По факту случившегося начала проверку полиция.

Ранее московский таксист воспользовался пальцем пьяного клиента для кражи денег. Водитель взял телефон пассажира, разблокировал устройство и перевел деньги с карты на свой счет.

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