Таксист взял с туриста из США 21,5 тысячи рублей за поездку из Шереметьево

Американец обратился в полицию, заявив, что заказал машину из аэропорта до отеля «Мариотт». В конце поездки водитель показал ему счетчик, на котором была указана крупная сумма. Пассажир такси заплатил 260 долларов и покинул машину. Однако иностранцу показалось, что цена за поездку завышена, поэтому он отправил претензию в службу-агрегатор. По факту случившегося начала проверку полиция.
Ранее московский таксист воспользовался пальцем пьяного клиента для кражи денег. Водитель взял телефон пассажира, разблокировал устройство и перевел деньги с карты на свой счет.