Бастрыкин поручил расследовать факты применения ВСУ запрещенных боеприпасов

По информации СК, в пригородах Киева украинские военные применяют боеприпасы, запрещенные третьим протоколом Конвенции ООН «О негуманном оружии» 1980 года.
«Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России зафиксировать факты применения запрещенных боеприпасов украинскими военными и в рамках уголовного дела тщательно расследовать обстоятельства произошедшего, приняв исчерпывающие меры к установлению всех виновных», — говорится в сообщении.
Подразделения украинской армии, отчаявшись сдержать наступление российской группировки, в пригородах Киева вблизи аэродрома Гостомель начали массовое применение запрещенных международным правом боеприпасов, начиненных фосфором, заявил ранее журналистам официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства «требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи».
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники «никакого сопротивления не оказывают», в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.