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10:32 (мск), источник: ТАСС

В МО РФ сообщили, что российские военные завоевали господство в воздухе над всей Украиной

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Российские военные завоевали господство в воздухе над всей Украиной, сообщил в понедельник на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

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«Российская авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины», — сказал Конашенков.

Он подчеркнул, что «всего с начала операции Вооруженными силами Российской Федерации поражены 1 114 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 31 пункт управления и узел связи ВСУ, 314 танков и других боевых бронированных машин, 57 реактивных систем залпового огня, 121 орудие полевой артиллерии и минометов, 274 единицы специальной военной автомобильной техники».

Также официальный представитель сообщил, что «Воздушно-космические силы России за истекшие сутки уничтожили восемь боевых машин “Бук М-1”, станции наведения ЗРК С-300 и “Бук М-1”, три радиотехнические позиции со станциями П-14, четыре боевых самолета на земле, один боевой самолет сбит в воздухе».

Российские военные взяли под контроль территории вокруг Запорожской АЭС. «Российскими военнослужащими полностью охраняется и контролируется территория вокруг Запорожской атомной электростанции», — заявил Конашенков. По словам официального представителя Минобороны России, персонал АЭС продолжает работу по обслуживанию объектов, а также контролирует радиоактивную обстановку. «Радиоактивный фон в норме», — добавил он.

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