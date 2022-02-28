В МО РФ сообщили, что российские военные завоевали господство в воздухе над всей Украиной

«Российская авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины», — сказал Конашенков.
Он подчеркнул, что «всего с начала операции Вооруженными силами Российской Федерации поражены 1 114 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 31 пункт управления и узел связи ВСУ, 314 танков и других боевых бронированных машин, 57 реактивных систем залпового огня, 121 орудие полевой артиллерии и минометов, 274 единицы специальной военной автомобильной техники».
Также официальный представитель сообщил, что «Воздушно-космические силы России за истекшие сутки уничтожили восемь боевых машин “Бук М-1”, станции наведения ЗРК С-300 и “Бук М-1”, три радиотехнические позиции со станциями П-14, четыре боевых самолета на земле, один боевой самолет сбит в воздухе».
Российские военные взяли под контроль территории вокруг Запорожской АЭС. «Российскими военнослужащими полностью охраняется и контролируется территория вокруг Запорожской атомной электростанции», — заявил Конашенков. По словам официального представителя Минобороны России, персонал АЭС продолжает работу по обслуживанию объектов, а также контролирует радиоактивную обстановку. «Радиоактивный фон в норме», — добавил он.