Зеленский разрешил отпускать из тюрем заключенных с боевым опытом

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что принял решение освободить из тюрем часть заключенных, у которых есть боевой опыт. «С них снимаются все санкции», — заявил он в видеообращении.
«Решение непростое с моральной точки зрения, но полезное с точки зрения нашей защиты. Украинцы с реальным боевым опытом смогут загладить свою вину в горячих точках», — цитирует Зеленского агентство УНИАН.
Как накануне сообщало издание «Страна.ua», в офисе генерального прокурора Украины заявили, что на свободу может выйти в том числе бывший командир отряда националистов Руслан Онищенко. В 2017 году он и его заместители были осуждены на сроки до 11 лет за преступления, совершенные в ходе конфликта в Донбассе: убийства, изнасилования, пытки. Также обсуждался вопрос о выходе на свободу экс-командира батальона «Донбасс» Семена Семененко, которого обвиняли в создании незаконного вооруженного формирования.
Также в ряде украинских городов была увеличена продолжительность комендантского часа. Мэр Ахтырки (Сумская область) Павел Кузьменко такую меру объяснил в том числе увеличившимся числом случаев мародерства в частном секторе.