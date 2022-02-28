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14:57 (мск), источник: РБК

Зеленский разрешил отпускать из тюрем заключенных с боевым опытом

Президент Украины заявил, что «это непростое решение» в интересах страны. Некоторые из них были осуждены за создание вооруженных формирований и преступления в Донбассе.

Источник: AP 2022

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что принял решение освободить из тюрем часть заключенных, у которых есть боевой опыт. «С них снимаются все санкции», — заявил он в видеообращении.

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«Решение непростое с моральной точки зрения, но полезное с точки зрения нашей защиты. Украинцы с реальным боевым опытом смогут загладить свою вину в горячих точках», — цитирует Зеленского агентство УНИАН.

Как накануне сообщало издание «Страна.ua», в офисе генерального прокурора Украины заявили, что на свободу может выйти в том числе бывший командир отряда националистов Руслан Онищенко. В 2017 году он и его заместители были осуждены на сроки до 11 лет за преступления, совершенные в ходе конфликта в Донбассе: убийства, изнасилования, пытки. Также обсуждался вопрос о выходе на свободу экс-командира батальона «Донбасс» Семена Семененко, которого обвиняли в создании незаконного вооруженного формирования.

Также в ряде украинских городов была увеличена продолжительность комендантского часа. Мэр Ахтырки (Сумская область) Павел Кузьменко такую меру объяснил в том числе увеличившимся числом случаев мародерства в частном секторе.

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