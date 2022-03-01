В Краснодаре двое офицеров осуждены за взятки от солдат

Вступили в силу приговоры Краснодарского гарнизонного военного суда (КГВС) в отношении военнослужащих Антона Добродомова и Виталия Пономаренко, проходящих службу в офицерских званиях в одной из воинских частей города Тимашевска Краснодарского края, а также в отношении солдат-срочников Дениса Самсонова и Данила Островского, судебные акты опубликованы на сайте суда.
Капитан Добродомов и капитан Пономаренко признаны виновными в получении взяток в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ), а также в превышении полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), оба офицера приговорены к одинаковому наказанию в виде штрафа 1,5 млн руб. каждому.
Полученные в виде взяток средства (около 300 тыс. руб. у каждого) конфискованы в пользу государства.
Рядовые Денис Самсонов и Данил Островский признаны виновными в передаче крупных взяток (ч. 4 ст. 291 УК РФ) и самовольном оставлении воинской части на срок больше месяца (ч. 4 ст. 337 УК РФ).
Им также назначено одинаковое наказание — штраф в сумме 1 млн руб. каждому и лишение свободы на два с половиной года условно.
Все подсудимые полностью признали вину и раскаялись.
Как следует из приговоров КГВС, Антон Добродомов занимал должность командира одного из подразделений воинской части, где проходил службу по призыву житель Краснодара Денис Самсонов.
В сентябре 2020 года молодой человек договорился со своим командиром о том, что за вознаграждение в сумме 1 тыс. руб. в сутки он будет отсутствовать в части, при этом офицер обещал отмечать его в документах как присутствующего.
В июне 2021 года Денис Самсонов был задержан в Краснодаре сотрудниками правоохранительных органов, в ходе проверки выяснилось, что за десять месяцев службы он находился в воинской части в Тимашевске всего несколько дней. Все это время молодой человек жил у родителей, которым было известно о том, что за денежные средства он договорился с командованием не проходить службу в армии. Где Денис Самсонов брал деньги, чтобы платить взятки, следствие не установило.
Капитан Добродомов пояснил, что полученные от солдата деньги он тратил в основном на благоустройство территории воинской части.
Похожая история произошла с Данилом Островским, который был призван на службу в эту же часть в августе 2020 года. Его командир Виталий Пономаренко также согласился отпустить солдата из части за вознаграждение 1 тыс. руб. в сутки. В период отлучек (за десять месяцев рядовой Островский появлялся в части несколько раз) военнослужащий ездил на принадлежащем ему автомобиле «КамАЗ», оказывая услуги перевозки грузов. За это время в отношении Данила Островского было оформлено около десятка протоколов за нарушение правил дорожного движения. Своим родителям он объяснял, что его якобы отпускают в увольнение или направляют на автомобиле в командировки.