Международный уголовный суд приступит к расследованию ситуации на Украине

«Я ознакомился с выводами предварительного изучения ситуации в Украине и убедился в наличии весомых оснований для начала расследования. Я уже поручил своей команде изучить возможности сбора и сохранения улик. Я буду просить все государства и международное сообщество в целом о поддержке моей деятельности», — говорится в заявлении Хана.
Он призвал стороны конфликта к сдержанности и соблюдению норм международного гуманитарного права.
Хан ознакомился с выводами предварительного изучения ситуации от 2020 года. «Учитывая расширение конфликта в последние дни, я намерен, чтобы это расследование также охватило любые новые предполагаемые преступления… совершенные любой стороной конфликта на любой части территории Украины», — заявил главный прокурор.
Прокуратура МУС направит запрос в палату предварительного производства для получения разрешения на расследование.
Украина не входит в МУС, но подавала два заявления, признав юрисдикцию суда в отношении возможных преступлений в 2013 и 2014 годах.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине по приказу президента Владимира Путина. Ранее Киев также обратился в Международный суд ООН. Украина считает, что Россия «ложно утверждала, что акты геноцида были совершены в Луганской и Донецкой областях Украины», для признания ДНР и ЛНР и начала военной операции. Кроме того, Украина обвиняет саму Россию в геноциде.