11:27 (мск), источник: РБК
Кадыров рассказал о потерях чеченцев в спецоперации на Украине
Украинские вооруженные силы имеют полное право вместе с российской армией участвовать в специально военной операции, написал Рамзан Кадыров.
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Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к украинским военнослужащим и призвал их перейти на сторону российской армии, чтобы «плечом к плечу» с войсками России «освобождать города». Об этом он написал в своем Telegram.
«Нужно переходить к крупномасштабным мероприятиям по уничтожению нацистов и террористов, освобождать города. И в этой борьбе вооруженные силы Украины имеют полное право стать с войсками России плечом к плечу. Уверяю, российские военнослужащие готовы к подобным совместным мероприятиям и будут только рады этому», — написал Кадыров.
Он также рассказал о первых потерях среди военнослужащих из Чечни.
«Кстати, о жертвах. Среди уроженцев Чеченской Республики уже есть, к сожалению, потери. Двое умерло», — написал глава Чечни. По его словам, еще шестеро военнослужащих получили ранения разной тяжести.
«Да, на войне убивают, и это был их выбор профессии. И эти парни выбрали стать героями, отдавшими жизнь за безопасность двух стран. У них был приказ — минимизировать потери среди гражданского населения Украины, и они его выполнили», — добавил Кадыров.
26 февраля Кадыров подтвердил, что подразделения из Чечни участвуют в военной операции России на Украине. «Наши бойцы из Национальной гвардии забрали оперативную бригаду Нацгвардии Украины. Там очень много бронетехники, боеприпасов, оружия», — рассказал он тогда.
Кроме того, Кадыров распространил видеозапись, на которой мужчина в военной форме устанавливает флаг Чечни с портретом Ахмата Кадырова на воротах. На записи было видно, что за воротами лежит украинский флаг.
Глава Чечни заверил, что у армии России есть все возможности занять украинские города, в том числе Киев и Харьков, однако войска ведут боевые действия аккуратно, чтобы максимально снизить число потерь, обеспечить безопасность местного населения и не разрушать города.
Кадыров 27 февраля назвал военную операцию на Украине слишком медленной и призвал начать «крупномасштабную операцию по всем направлениям и территории Украины». Позже он пояснил, что «не предлагал бомбить Украину», а призвал ускорить действия по «ликвидации бандеровцев».
О начале специальной военной операции на Украине президент Владимир Путин объявил рано утром 24 февраля 2022 года. Ее целью он назвал «денацификацию и демилитаризацию» Украины. Минобороны России заявило, что удары наносятся только по военным объектам. Гражданским и жилым сооружениям, а также мирным гражданам ничего не угрожает, заверили в ведомстве.