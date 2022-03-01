Шойгу: армия России продолжит спецоперацию на Украине до достижения поставленных целей

«Группировка Вооруженных сил Российской Федерации продолжит проведение специальной военной операции до достижения поставленных целей», — сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.
Защита России от военной угрозы со стороны Запада является главной задачей специальной операции на Украине, заявил глава Минобороны.
«Главное для нас — защитить Российскую Федерацию от военной угрозы, создаваемой странами Запада, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против нашей страны», — сказал он.
Глава Минобороны обратил внимание на то, что российские военные не оккупируют украинскую территорию и принимают все меры для сохранения жизни и безопасности мирных жителей. «Подчеркну, что удары наносятся только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием», — добавил он.
Украинская сторона в ходе боевых столкновений размещает реактивные системы залпового огня, орудия и крупнокалиберные минометы во дворах жилых домов, вблизи школ и детских садов, использует мирных граждан в качестве живого щита, заявил Шойгу.
«В ходе боевых столкновений украинская сторона не гнушается использовать мирных граждан в качестве живого щита. Реактивные системы залпового огня, орудия, крупнокалиберные минометы размещаются во дворах жилых домов, вблизи школ и детских садов», — сказал он.
Он поблагодарил личный состав «за мужество и героизм, добросовестное и профессиональное выполнение поставленных задач».
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.