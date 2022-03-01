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16:05 (мск), источник: © РИА Новости

Украинским военным заблокировали выход к Азовскому морю, заявило Минобороны

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Украинские военные полностью лишились выхода к Азовскому морю, сообщил официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Источник: © РИА Новости

«Передовые отряды Народной милиции ДНР вышли на административную границу Донецкой области и соединились с воинскими частями Вооруженных Сил Российской Федерации, которые брали под контроль районы Украины вдоль побережья Азовского моря. С сегодняшнего дня выход подразделений ВСУ к Азовскому морю полностью заблокирован».

За сегодняшний день подразделения ДНР продвинулись на 19 километров, добавил представитель ведомства.

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Он уточнил, что войска ЛНР при огневой поддержке ВС России, в свою очередь, с начала операции продвинулась на 61 километр.

В последние недели ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. На этом фоне 19 февраля власти республик обратились к России с просьбой признать их независимость.

Через два дня, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации Украины. Ее целью глава государства назвал защиту жителей Донбасса.

В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.

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