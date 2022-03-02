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01:49 (мск), источник: Известия

Мошенники придумали новую схему обмана частных инвесторов

На фоне падения фондовых индексов мошенники-лжеброкеры начали применять новую схему. Как рассказали «Известиям» в проекте «За права заемщиков», на сайте «Мошеловка» начали появляться жалобы от пострадавших. Схема предполагает игру на разной стоимости одного актива на разных биржах, а также на разнице цены базового актива и фьючерсов на него.

Источник: Известия

В случае с пострадавшими речь шла о Московской и Лондонской биржах, а в качестве активов выступали валюты, нефть, драгметаллы, особенно палладий, который с начала года прибавил в цене более 25%. В ход идет даже биткоин, который на Мосбирже вообще не торгуется, а на Лондонской вложиться можно только в акции компаний, связанных с криптовалютами.

Как правило, на своих жертв мошенники выходили через социальные сети, блогосферу или объявления в интернете.

Многие лжеброкеры для усиления правдоподобности и солидности предлагали установить приложение, через которое шло все общение и оплата. Естественно, что инвестиции, сделанные подобным образом, людям не возвращались.

Более того, одними «высокодоходными вложениями» потери жертв не обходятся. Пользуясь потоком информации об аресте счетов банков, мошенники требовали дополнительно оплатить вывод средств.

Как написала на сайте «Мошеловка» одна из пострадавших, ей пришлось взять кредит, чтобы оплатить аккредитив для перевода 20% от суммы якобы прибыли на Лондонской бирже, плюс 5% мошенники взяли в виде комиссии. Еще два перевода потребовались на оплату налога и конвертации в рубли. В итоге жертва мошенников осталась не только без сбережений, но и с долгами банку.

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