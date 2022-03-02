В МО РФ сообщили, что аппаратная вещания телевышки в Киеве выведена из строя

«В целях пресечения информационных атак против России, по технологическим объектам Службы безопасности Украины (СБУ) и 72-го главного центра психологических операций нанесен удар высокоточным оружием в городе Киев», — проинформировал он.
По словам официального представителя Минобороны, была выведена из строя аппаратная вещания телевышки. «В результате удара разрушений жилых домов не допущено», — подчеркнул Конашенков.
Накануне Минобороны России предупредило, что военные РФ нанесут удары по объектам СБУ и 72-го главного центра информационно-психологических операций (ПСО) в Киеве в целях пресечения информационных атак против России. Ведомство также призвало украинских граждан, привлекаемых украинскими националистами для осуществления провокаций против России, а также жителей Киева, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, покинуть свои дома.