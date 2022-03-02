Одежду премиум-класса и другие товары отдают с большими скидкамиК весеннему потеплению Алиэкспресс порадовал скидками на брендовую одежду и товары премиум-класса
Фоторепортажи
56Олимпиада в Пекине: церемония закрытия
39Жюри World Nature Photography Awards объявило победителей 2021 года
16:20 (мск), источник: © РИА Новости

«Азов» минирует университет в Мариуполе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 2 мар — РИА Новости. Народная милиция ДНР заявила, что националисты из украинского подразделения «Азов» (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) минируют Приазовский государственный технический университет в Мариуполе управляемыми взрывными устройствами.

«По информации от преподавателей Приазовского государственного технического университета, расположенного по улице Университетская д. 7, боевики из подразделения “Азов” приступили к минированию здания, а также подступов к нему управляемыми взрывными устройствами», — говорится в сообщении в Telegram-канале народной милиции.

Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

 Зеленский назвал требуемые Украиной гарантии
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортаж
Возрастное ограничение 18+
Военная операция на Украине
Песков: Украину нужно избавить от «военных соединений националистов»
Лавров заявил, что Россия не позволит Украине получить ядерное оружие
Путин получает данные о потерях при спецоперации на Украине, заявил Песков
Российская делегация будет ждать украинскую в среду ближе к вечеру
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь