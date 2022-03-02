«Азов» минирует университет в Мариуполе, заявили в ДНР

«По информации от преподавателей Приазовского государственного технического университета, расположенного по улице Университетская д. 7, боевики из подразделения “Азов” приступили к минированию здания, а также подступов к нему управляемыми взрывными устройствами», — говорится в сообщении в Telegram-канале народной милиции.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.