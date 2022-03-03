00:53 (мск), источник: Life.ru
Жители Сочи ощутили землетрясение
По словам очевидцев, природное явление наблюдалось в каждом районе города-курорта. Разрушений пока не зафиксировано.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Землетрясение зафиксировано в 21 километре от центра Сочи. Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, магнитуда составила 3,0.
«От ЕДДС МО г. Сочи поступило сообщение с информацией о том, что в 22:56 произошло сейсмособытие приблизительно в 21 километре от центра города Сочи магнитудой 3 (приблизительно 4−5 баллов)», — говорится в сообщении.
Как отмечают очевидцы, толчки ощущались в каждом районе курорта. Как пишет РИА «Новости», в Единой дежурно-диспетчерской службе сообщили, что серьёзных происшествий и разрушений пока не зафиксировано.
Геофизики предупредили о сильных землетрясениях в ряде регионов РФ в этом году.
Ранее Лайф рассказывал, землетрясение магнитудой 6,2 произошло на юге Грузии. Подземные толчки ощутили жители Тбилиси и Батуми.