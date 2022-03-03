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10:10 (мск), источник: © РИА Новости

ВС России уничтожили более 1600 военных объектов Украины за время операции

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Вооруженные силы России за неделю уничтожили более 1600 военных объектов Украины, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Источник: © РИА Новости

«Всего за время операции поражено 1612 объектов, среди них: 62 пункта управления и узла связи ВСУ, 39 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, “Бук М-1” и “Оса”, 52 радиолокационных станций», — сказал он.

Также ликвидированы 49 самолетов на земле и 13 в воздухе, 606 танков и других боевых бронемашин, 67 РСЗО, 227 орудий и минометов, 53 беспилотника.

В результате удара высокоточным оружием большой дальности выведен из строя резервный технологический радиотелевизионный центр в районе Лысая гора в Киеве, использовавшийся СБУ для психологических операций против России. Жертв и разрушений жилых домов нет, добавили в ведомстве.

Российские вооруженные силы взяли под контроль Чистополье, Новополтавку, Жовтневое и выровняли передний край с подразделениями ДНР. Кроме того, от националистических батальонов освободили город Балаклея.

В Бородянке, где украинские националисты размещены вместе с техникой в жилых кварталах, мирные жители могут безопасно выйти через коридор в направлении Берестянки, препятствий нет, рассказали в Минобороны.

Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

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