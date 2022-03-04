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06:10 (мск), источник: © РИА Новости

Пожар не повредил важные узлы Запорожской АЭС, сообщает МАГАТЭ

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Пожар в районе Запорожской АЭС, по данным властей Украины, не затронул «основное оборудование» станции, сообщает МАГАТЭ.

Источник: РИА "Новости"

«Украина сообщила МАГАТЭ, что пожар в районе Запорожской АЭС не затронул “основное” оборудование, персонал станции принимает меры по смягчению последствий», — говорится в заявлении международного агентства.

Украинский регулятор также подтвердил МАГАТЭ, что радиационный фон вокруг АЭС не изменился.

Ранее представитель пресс-службы АЭС сообщил, что на территории станции произошел пожар, изменений радиационного фона нет. На кадрах с камеры видеонаблюдения на территории станции был виден дым. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины затем сообщила, что пожар произошел за пределами Запорожской АЭС, на станции отключен один из энергоблоков.

При этом, по данным службы, спасатели находятся в готовности. В то же время «Энергоатом» (оператор всех действующих на Украине АЭС) со ссылкой на главу Запорожской военной администрации Александра Старуха сообщил, что пожарных пропустили на территорию АЭС.

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