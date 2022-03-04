07:50 (мск), источник: Известия
Пожар в учебно-тренировочном корпусе Запорожской АЭС ликвидирован
Пожар в здании у Запорожской АЭС ликвидирован. Об этом в пятницу, 4 февраля, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
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Отмечается, что жертв и пострадавших нет.
К тушению пожара были привлечены 44 человека и 11 единиц техники ГСЧС.
Ранее в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердили, что пожар не затронул основное оборудование.
Как передала украинская Госслужба по ЧС в Telegram-канале, возгорание возникло за территорией АЭС в учебно-тренировочном корпусе.
О том, что на территории Запорожской АЭС на Украине произошел пожар, сообщалось ранее, в ночь на пятницу, 4 марта. Представитель пресс-службы Запорожской АЭС Андрей Туз сообщил, что угрозы распространения радиации не зафиксировано. Последствия аварии ликвидируют.
При этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что намерен созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с пожаром на территории Запорожской АЭС. Это решение он принял после беседы с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Кроме того, президент Украины обсудил пожар на Запорожской АЭС с рядом западных лидеров, включая главу Белого дома Джо Байдена.
28 февраля в Минобороны РФ сообщили, что российские военные взяли под контроль территории вокруг Запорожской АЭС. Официальный представитель министерства Игорь Конашенков уточнил, что радиоактивный фон на территории АЭС находится в норме.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о специальной операции с целью защиты мирного населения Донбасса. 21 февраля Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Также российский лидер подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. На следующий день договоры были ратифицированы.
Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля 2022 года. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России.